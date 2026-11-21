Минниханов поручил усилить профилактику правонарушений среди подростков
Муниципалитеты должны предложить меры по снижению подростковой преступности
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства республики.
По словам господина Минниханова, растет число преступлений с участием подростков, связанных с дропперством, незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством и экстремизмом. Он также сообщил об увеличении числа случаев суицида среди несовершеннолетних.
Главам муниципалитетов поручено обсудить ситуацию на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они должны выработать конкретные меры по профилактике правонарушений и суицидального поведения.
Также поручено усилить правовое информирование школьников и родителей. В СМИ, транспорте и общественных местах предложено размещать материалы о защите от ИТ-преступлений, их выявлении и раскрытии.