В Краснодаре и крае объявлена угроза атаки БПЛА
Режим «Беспилотная опасность» объявлен в субботу на территории более чем 30 муниципальных образований Краснодарского края, включая столицу региона. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
«Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Белоглинский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский, г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Туапсинский муниципальный округ, Апшеронский, Белореченский, Динской, Кореновский, Усть-Лабинский районы», — говорится в распространенном предупреждении.
Ранее режим был введен в Приморско-Ахтарском округе, а также Брюховецком, Ейском, Каневском и Щербиновском районах. Позднее зона оповещения была расширена.
Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
UPD: в 14:18 угрозу атаки беспилотников отменили