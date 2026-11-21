В России ограничат повышенные тарифы для детей в такси
В России на законодательном уровне ограничат наценки в такси за перевозку детей, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Минтранс с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок в закон о такси.
Как уточнил господин Никитин, на публичное обсуждение документ намерены вынести в ближайшие месяцы. «Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей»,— рассказал вице-премьер в интервью «РИА Новости».
В середине октября в Минтрансе сообщали, что до конца года в Госдуму внесут законопроект о формировании тарифов на перевозки пассажиров с детьми. «Яндекс» также запустил пилотный проект в Уфе, где многодетным семьям предоставляют скидки в 30% на поездки с детьми. По итогам эксперимента Минтранс может расширить проект на другие регионы.