Мин ЖКХ Дона направил 262 млн рублей на обустройство мусорных площадок
Министерство ЖКХ Ростовской области завершает масштабную программу по обустройству мест накопления отходов. Как сообщила глава ведомства Антонина Пшеничная, на создание и обновление инфраструктуры из областного бюджета выделено 262 млн рублей.
Согласно распоряжению правительства региона, до конца ноября в области будет создано 1148 новых контейнерных площадок и обновлено 674 существующих. Кроме того, для нужд муниципалитетов закуплено 307 бункеров (мульд) для накопления твердых коммунальных отходов.
По данным, поступившим от администраций на местах, большая часть запланированных работ уже выполнена. Ход реализации проекта находится на постоянном контроле профильного министерства.