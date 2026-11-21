Согласно распоряжению правительства региона, до конца ноября в области будет создано 1148 новых контейнерных площадок и обновлено 674 существующих. Кроме того, для нужд муниципалитетов закуплено 307 бункеров (мульд) для накопления твердых коммунальных отходов.