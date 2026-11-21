По версии следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда 3,94 млрд руб. компании «Рольф», полученные от коммерческой деятельности, по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» были выведены в Австрию. Суд также наложил на Петрова штраф в размере 800 тыс. руб. Его двое предполагаемых сообщников, Татьяна Луковецкая и Георгия Кафкалия, осуждены на восемь с половиной лет заключения каждый.