Суд признал законным заочный приговор основателю автодилера «Рольф» Петрову
Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского суда, заочно приговорившего основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова к девяти годам колонии. Он проходит по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб.
«(Решение суда нижестоящей инстанции.— "Ъ") оставлено без изменения»,— следует из материалов дела (цитата по ТАСС). Решение суда вступило в силу.
По версии следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда 3,94 млрд руб. компании «Рольф», полученные от коммерческой деятельности, по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» были выведены в Австрию. Суд также наложил на Петрова штраф в размере 800 тыс. руб. Его двое предполагаемых сообщников, Татьяна Луковецкая и Георгия Кафкалия, осуждены на восемь с половиной лет заключения каждый.