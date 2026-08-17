Розыск подкрепили приговором

Девять лет заключения со штрафом в 800 тыс. руб. заочно назначил Черемушкинский райсуд Москвы основателю крупнейшего автодилера России — группы компаний «Рольф», экс-депутату Госдумы Сергею Петрову. Двое его предполагаемых соучастников получили на полгода меньше. Всех их признали виновными в выводе за рубеж около 4 млрд руб. Защита фигурантов считает, что в деле не было самого события преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Петров

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ Сергей Петров

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

Поскольку экс-председатель совета директоров группы компаний «Рольф» Сергей Петров, бывший гендиректор ГК Татьяна Луковецкая и глава офшорной компании Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия проживают за границей и находятся в розыске, процесс прошел без их участия.

Оглашая вводную и резолютивную части приговора, судья признала подсудимых виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Вместо девяти с половиной лет общего режима со штрафом в 900 тыс. руб., которые прокурор требовала для господина Петрова, суд дал ему на полгода меньше, сократив штраф на 100 тыс. руб.

Татьяна Луковецкая и Георгия Кафкалия, для которых обвинение запрашивало по девять лет, получили восемь с половиной со штрафами в полмиллиона.

По версии следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда 3,938 млрд руб. компании «Рольф», полученных от коммерческой деятельности, по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» были выведены в Австрию, а затем через подконтрольные Сергею Петрову иностранные организации они поступили самому основателю компании-дилера.

Он, наряду с российским, получил и австрийское гражданство. Проведенная по делу экспертиза сочла, что стоимость акций компании на момент сделки не превышала 1 руб., так как активы «Рольф Эстейт» находились в залоге у ряда ведущих российских банков.

Адвокаты осужденных заявили, что намерены обжаловать приговор. По их мнению, расследование дела, да и сам процесс прошли «с грубейшими нарушениями закона», в деле отсутствует событие преступления, а причастность их подзащитных к нему не доказана.

«Это была абсолютно рядовая сделка, проведенная в полном соответствии с законодательством, а господин Петров к ней отношения не имел и денег не получал»,— заявила “Ъ” его адвокат Анна Красноперова.

По ее версии, преследование господина Петрова связано с политикой.

В ходе суда, отметила она, прокуратура в качестве материалов, характеризующих личность господина Перова, представила найденные в ходе обысков его фотографии с оппозиционными политиками Борисом Немцовым и Алексеем Навальным, а также прослушку разговоров с 2015 по 2019 год.

«И хотя защита просила исключить их, как не имеющие отношения к делу, суд в этом отказал»,— сказала защитник. Также она рассказала, что в деле имелось поручение следователя о проверке господина Петрова на предмет финансирования Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентом, запрещен и ликвидирован).

Защищавшие Георгию Кафкалию и Татьяну Луковецкую адвокаты Ольга Артюхова и Константин Терехин, в свою очередь, отметили, что в основу уголовного дела суд положил выводы повторной экономической экспертизы, проведенной непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» во главе с экспертом Екатериной Синогейкиной.

Последняя по поручению СКР также участвовала в экспертизах по делам бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова (осужден на 12 лет) и основателя «Русагро» Вадима Мошковича (предстал перед судом), указала адвокат Артюхова. Она отметила, что их активы, как и собственность господина Петрова, по искам Генпрокуратуры были обращены в доход государства.

«Именно повторная экспертиза, проведение которой следствие никак не мотивировало, пришла к выводу, что акции ЗАО "Рольф Эстейт", на котором были консолидированы все активы холдинга и которому принадлежало свыше 70 объектов недвижимости, включая дилерские центры и земельные участки, стоили не больше рубля»,— указала защитник.

В свою очередь, господин Терехин обратил внимание на то, что первоначальная экспертиза, поведенная Финансовым университетом при правительстве РФ, оценила стоимость акций «Рольф Эстейт» почти в 2 млрд руб.

Адвокат заметил, что именно на ее основании в сентябре 2023 года Черемушкинский суд за те же действия отправил в колонию на восемь с половиной лет экс-гендиректора «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро. «Это дело касалось тех же самых обстоятельств и возбуждено было на основании тех же материалов, однако господин Кайро получил срок за вывод из России в два раз меньшей суммы»,— сказал защитник, подчеркнув, что «приговоры вступают в этой части в противоречие другом с другом».

В феврале 2020 года Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры к господину Петрову обратил в доход государства акции «Рольфа» стоимостью почти 20 млрд руб. В 2024 году Московский райсуд Санкт-Петербурга изъял оставшиеся акции ГК. В том же году активы «Рольфа» у Росимущества за 34,8 млрд руб. выкупило АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева.

Мария Локотецкая