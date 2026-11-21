Биткойн упал до $55 тыс. впервые с сентября 2024 года
После падения курс криптовалюты перешел к росту. По состоянию на 12:10 биткойн торгуется на уровне $58,9 тыс. За последние сутки актив потерял в цене более 5%.
Снижение криптовалютного рынка произошло в середине ноября одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Негативная динамика совпала с новостями об уходе Дженсена Хуанга с поста гендиректора Nvidia. Он покинул пост на прошлой неделе после новостей СМИ о его внебрачных связях, в том числе с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы проверяют на связь с разведкой КНР.