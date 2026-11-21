В навигацию 2027 года суда на подводных крыльях продолжат осуществлять водное сообщение по маршруту «Пермь — Сарапул — Казань». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как рассказал глава региона, такая договоренность была достигнута с компанией «Водолет» (оператор перевозок) в ходе форума «Транспортная неделя» в Москве. По данным господина Махонина, в сезоне 2026 года поездки по этому маршруту совершили более 1,3 тыс. пассажиров. Средняя загрузка судна составила свыше 90%. В минувшем сезоне рейсы от Перми до Сарапула осуществлялись на судне «Восход 50».