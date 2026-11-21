«Сибирь» обыграла «Автомобилист» впервые за два года
ХК «Сибирь» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственную шайбу на 47-й минуте игры забросил Никита Смирнов. Вратарь новосибирцев Антон Красоткин отразил за весь матч 31 бросок, оформив первый ша-таут в текущем сезоне и 14-й в карьере.
Это первая победа «Сибири» над «Автомобилистом» с 5 октября 2024 года. По итогам 29 игр новосибирская команда занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Сибирь» проведет 23 ноября с «Северсталью».