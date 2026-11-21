По данным АО «АТЭК», котельная 7-го микрорайона (ул. Героев Десантников, 47А) обеспечивала теплом 54 многоквартирных дома, где проживают 10 267 человек, а также 3 детских сада и 1 школу. Котельная по ул. Сипягина, 6 — 42 многоквартирных дома (4 331 житель), 3 объекта здравоохранения, 1 детский сад и 2 школы. Котельная по ул. Видова, 67 — 35 многоквартирных домов, детский сад № 82 и станцию переливания крови. Котельная по ул. Луначарского, 6 — 50 многоквартирных домов (5 255 жителей), 5 детских садов, детский санаторий «Волна» и 2 школы. Котельная по ул. Герцена, 17 — 5 многоквартирных домов (2 391 житель) и детский сад № 50. ЦТП № 7 (ул. Куникова, 58) — 17 многоквартирных домов (2 951 житель) и 2 школы.