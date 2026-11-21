В Новороссийске без тепла остались 203 многоквартирных дома и 21 соцобъект
Без теплоснабжения остаются 203 многоквартирных дома и 21 социальный объект в Новороссийске из-за продолжительных перебоев с подачей холодной воды на котельных АО «АТЭК». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С 18 ноября на объектах теплоснабжения фиксируются длительные перебои и полное прекращение подачи холодной воды», — говорится в сообщении. Отмечается, что из-за отсутствия холодной воды и истощения аварийных запасов в накопительных баках по состоянию на 21 ноября вынужденно приостановлено теплоснабжение.
По данным АО «АТЭК», котельная 7-го микрорайона (ул. Героев Десантников, 47А) обеспечивала теплом 54 многоквартирных дома, где проживают 10 267 человек, а также 3 детских сада и 1 школу. Котельная по ул. Сипягина, 6 — 42 многоквартирных дома (4 331 житель), 3 объекта здравоохранения, 1 детский сад и 2 школы. Котельная по ул. Видова, 67 — 35 многоквартирных домов, детский сад № 82 и станцию переливания крови. Котельная по ул. Луначарского, 6 — 50 многоквартирных домов (5 255 жителей), 5 детских садов, детский санаторий «Волна» и 2 школы. Котельная по ул. Герцена, 17 — 5 многоквартирных домов (2 391 житель) и детский сад № 50. ЦТП № 7 (ул. Куникова, 58) — 17 многоквартирных домов (2 951 житель) и 2 школы.
«В общей сложности ограничения теплоснабжения затронули 203 многоквартирных дома и 21 социальный объект», — уточнили в компании.
Как пояснили в АО «АТЭК», для стабильной работы котельных необходимо постоянное поступление холодной воды, в том числе для формирования аварийного запаса. После восстановления подачи холодной воды специалисты компании незамедлительно приступят к заполнению систем, запуску оборудования и поэтапному восстановлению теплоснабжения. В компании обратили внимание, что выход котельных на штатные параметры требует определенного времени.
Ранее сообщалось, что с 18 ноября на объектах теплоснабжения фиксируются длительные перебои и полное прекращение подачи холодной воды. В частности, на котельной по ул. Видова, 67 вода отсутствует с 23:45 18 ноября до 06:40 21 ноября, на котельной по ул. Герцена, 17 — с 22:30 18 ноября по состоянию на 21 ноября.
Накануне в Новороссийске ограничили подачу воды в 12 зон водоснабжения из-за порыва магистрального водовода диаметром 630 мм на улице Сакко и Ванцетти, 2/1.