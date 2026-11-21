В Челябинской области капремонт крыш и водоотведения подорожает в 1,5 раза
Правительство Челябинской области утвердило предельные цены на капремонт 2027
Правительство Челябинской области утвердило обновленные предельные стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2027 год. Согласно постановлению регионального правительства, большинство позиций проиндексировано на 1,7–2%, однако предельные расценки на ремонт систем водоотведения и плоских крыш увеличены более чем в полтора раза.
Документ корректирует принятые в июле 2026 года нормативы, устанавливающие верхнюю планку финансирования, которую региональный оператор вправе оплатить подрядчикам за счет средств фонда капремонта, сформированного из минимального размера взноса. Новые предельные цены вступят в силу с 1 января 2027 года.
Больше всего выросла расценка на ремонт плоских кровель из железобетонных стропил с применением полимерных материалов: предельная стоимость выросла на 63% — с 12,21 тыс. до 19,95 тыс. руб. за 1 кв. м (для домов — объектов культурного наследия — с 12,58 тыс. до 20,55 тыс. руб.).
Максимальный тариф на ремонт внутридомовых систем водоотведения увеличился на 54% — с 4,97 тыс. до 7,66 тыс. руб. за погонный метр (для домов-памятников — с 5,12 тыс. до 7,89 тыс. руб.).
Предельная стоимость ремонта систем электроснабжения составит 1,62 тыс. руб. за 1 кв. м, теплоснабжения — 5,36 тыс. руб. за погонный метр, газоснабжения — 10,88 тыс. руб., холодного водоснабжения — 2,83 тыс. руб., горячего — 3,5 тыс. руб. за метр.
Замена лифта грузоподъемностью до 450 кг обойдется фонду максимум в 5,5 млн руб. (ранее 5,4 млн руб.), свыше 450 кг — в 6,36 млн руб. (ранее 6,25 млн руб.). Предельная цена ремонта фасада с утеплением повышена до 8,54 тыс. руб. за 1 кв. м, фундамента — до 1,7 тыс. руб. за 1 кв. м.