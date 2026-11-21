Больше всего выросла расценка на ремонт плоских кровель из железобетонных стропил с применением полимерных материалов: предельная стоимость выросла на 63% — с 12,21 тыс. до 19,95 тыс. руб. за 1 кв. м (для домов — объектов культурного наследия — с 12,58 тыс. до 20,55 тыс. руб.).