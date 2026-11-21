Силы ПВО за ночь уничтожили 275 украинских БПЛА, в том числе над Крымом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на субботу отразили новую серию ударов украинских беспилотников по регионам страны. Всего над территорией РФ перехвачены и уничтожены 275 дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как уточнили в Минобороны, БПЛА были сбиты над Крымом и акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областей.