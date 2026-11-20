В Севастополе до 21:00 проводят военные учения с применением оружия
В Севастополе флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. Маневры ориентировочно продлятся до 21:00, сообщает пресс-служба правительства города.
Учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Сарыч и Лукулл, а также Качи.
В городе обстановка спокойная, отмечают власти.