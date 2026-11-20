На защиту соцобъектов Кубани от террористических угроз направят 1,4 млрд рублей
На повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов Краснодарского края в 2026–2030 годах предусмотрено 1,43 млрд руб. Соответствующий комплекс мероприятий утвержден приказом администрации региона от 20 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Наибольший объем финансирования приходится на 2026 год — 347,2 млн руб. В 2027 году на эти цели запланировано 270,8 млн руб., в 2028–2030 годах — по 272,1 млн руб. ежегодно. Работы будут проводиться в учреждениях, подведомственных краевым министерствам здравоохранения, образования и науки, культуры, физической культуры и спорта, труда и социального развития.
Отдельное направление программы — повышение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций. Для этого предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение соответствующих мероприятий. Общий объем финансирования этого направления в 2026–2030 годах составляет около 132,9 млн руб.
Согласно утвержденным показателям, уровень инженерно-технической защищенности социально значимых объектов края должен увеличиться с 76% в 2025 году до 78% в 2026 году. В дальнейшем планируется ежегодный рост на два процентных пункта, до 86% к 2030 году.
Приказ также утверждает паспорта еще двух комплексов мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения». На профилактику правонарушений предусмотрено 16 млн руб. в 2026–2030 годах, в том числе 7,5 млн руб. на выплаты гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Еще 8,5 млн руб. направят на информационное сопровождение поиска пропавших без вести. На информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности запланировано около 3,34 млн руб.