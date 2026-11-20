Приказ также утверждает паспорта еще двух комплексов мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения». На профилактику правонарушений предусмотрено 16 млн руб. в 2026–2030 годах, в том числе 7,5 млн руб. на выплаты гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Еще 8,5 млн руб. направят на информационное сопровождение поиска пропавших без вести. На информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности запланировано около 3,34 млн руб.