Пожарный расчет
Родные погибшего подчиненного Ивана Геля требуют 9 млн рублей компенсации
Иловлинский райсуд начал рассматривать иск семьи погибшего начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина к бывшему главе района Ивану Гелю, которого ранее признали виновным в смерти подчиненного. Две дочери и мать погибшего требуют по 3 млн руб. компенсации морального вреда. Суду предстоит определить, обоснована ли сумма и кто ее выплатит, сам Иван Гель или казна, как указал Волгоградский облсуд, отменивший прежнее решение о взыскании с осужденного лично.
Родные погибшего при тушении пожара начальника отдела ГО и ЧС Иловлинского района Александра Переярина потребовали от бывшего главы муниципалитета Ивана Геля по 3 млн руб. компенсации морального вреда. Иск от дочерей Олеси Макуловой и Юлии Переяриной и матери Екатерины Переяриной начал рассматривать Иловлинский райсуд, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона. Заседание отложено до 2 декабря.
Иван Гель, занимавший пост главы Иловлинского района с 2009 года, стал фигурантом уголовного дела в сентябре 2022 года после гибели своего подчиненного Александра Переярина при тушении пожара на хуторе Стародонском в конце августа. Обвинение ему предъявили только в апреле 2024-го. Ожоги получили еще трое подчиненных, защищавших от огня детский лагерь «Лазурный». В мае Иловлинский райсуд признал Геля виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Гособвинение запрашивало шесть лет колонии общего режима.
В мае 2024 года Центральный райсуд Волгограда отстранил Ивана Геля от должности, однако до августа 2026 года на сайте администрации и в ЕГРЮЛ он оставался главой района. 13 августа он досрочно ушел с поста, объяснив это состоянием здоровья. С 28 августа обязанности главы исполняет Олег Попов.
По данным следствия, погибший и пострадавшие выполняли поручение главы района, хотя тушение пожаров не входило в их обязанности. Господин Переярин и трое его коллег из администрации направлялись к месту пожара на внедорожнике. В прицепе находились емкость с водой и бензиновая помпа. Защитной экипировки у них не было, они были в гражданской одежде. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и окружил машину. Сотрудники администрации побежали навстречу пламени, чтобы выбраться из опасной зоны. Господин Переярин получил сильные ожоги и погиб на месте, остальным удалось спастись. В июне 2023 года президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.
Суд пришел к выводу, что в администрации района существовала негласная обязанность для сотрудников-мужчин выезжать на тушение пожаров. Практика держалась на устных распоряжениях Геля и ничем не регламентировалась, указано в решении. Тушение пожаров не входило в обязанности муниципальных служащих, добровольной пожарной дружины в администрации не было, а обучения и средств защиты сотрудники не получали. В качестве мотива в решении указано желание укрепить авторитет эффективного управленца перед областной администрацией. Из детализации звонков следует, что в день пожара Иван Гель дважды звонил господину Переярину, в 12:14 и в 12:28. Сам он вину не признал и настаивал на несчастном случае. Одновременно суд взыскал с осужденного по 800 тыс. руб. в пользу двух дочерей и матери погибшего, хотя те просили по 3 млн руб.
В июне приговор обжаловали все стороны. Жалобы подали сам Иван Гель и его адвокат Михаил Растрыгин, прокурор Иловлинского района и две группы потерпевших. Защита добивалась оправдания и ссылалась на нарушения сроков следствия и на то, что участие в тушении было добровольным. Прокурор и родные погибшего считали наказание слишком мягким и просили шесть лет колонии. Двое пострадавших, напротив, просили прекратить дело в части, касающейся их, поскольку не считают главу района виновным.
Волгоградский облсуд рассмотрел жалобы 28 сентября и оставил обвинительный приговор в силе. Коллегия отклонила и просьбу об оправдании, и требование реального срока. Показания двух пострадавших о добровольном участии суд расценил как желание преуменьшить вину руководителя, которому они подчиняются. Довод защиты об обоснованном риске суд не принял, указано в апелляционном решении.
Однако в приговор внесли три изменения. Из доказательств исключили заключения психофизиологических экспертиз с применением полиграфа, проведенные в отношении двух потерпевших. Результаты такого исследования носят вероятностный характер и допустимым доказательством быть не могут, считает коллегия. Дополнительное наказание переформулировали: вместо запрета на организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность на госслужбе и в муниципальной службе Ивану Гелю на два года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Из перечня арестованного имущества исключили земельный участок и жилой дом осужденного.
Третье изменение касается гражданского иска. Облсуд отменил решение о взыскании компенсации с осужденного лично и передал требования на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Суд указал, что вред от незаконных действий должностных лиц органов местного самоуправления возмещается за счет казны муниципального образования. По таким делам в процесс должны привлекаться представители финансового органа, что первая инстанция не учла. При рассмотрении гражданского дела суду предстоит определить, обоснована ли сумма требований и кто будет ее выплачивать, экс-чиновник или государство.