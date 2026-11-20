Суд пришел к выводу, что в администрации района существовала негласная обязанность для сотрудников-мужчин выезжать на тушение пожаров. Практика держалась на устных распоряжениях Геля и ничем не регламентировалась, указано в решении. Тушение пожаров не входило в обязанности муниципальных служащих, добровольной пожарной дружины в администрации не было, а обучения и средств защиты сотрудники не получали. В качестве мотива в решении указано желание укрепить авторитет эффективного управленца перед областной администрацией. Из детализации звонков следует, что в день пожара Иван Гель дважды звонил господину Переярину, в 12:14 и в 12:28. Сам он вину не признал и настаивал на несчастном случае. Одновременно суд взыскал с осужденного по 800 тыс. руб. в пользу двух дочерей и матери погибшего, хотя те просили по 3 млн руб.