На содержание муниципальных органов Краснодара отвели не более 4,6 млрд рублей
Рекомендуемый максимальный объем расходов на содержание органов местного самоуправления Краснодара в 2027 году установлен на уровне 4,59 млрд руб. Соответствующие нормативы утвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановлением от 20 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Для других крупных городов края также установлены рекомендуемые максимальные расходы. В Сочи они составляют 2,09 млрд руб., в Новороссийске — 1,16 млрд руб. Для Анапы предусмотрено 737,3 млн руб., Армавира — 737,3 млн руб., Геленджика — 434,5 млн руб., Горячего Ключа — 295,8 млн руб. Всего нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления утверждены для 319 муниципальных образований.
Постановление также предусматривает увеличение расчетных нормативов расходов на оплату труда муниципальных служащих. В частности, базовый годовой норматив фонда оплаты труда с начислениями для одной штатной единицы заместителя начальника отдела увеличен с 1,184 млн до 1,285 млн руб. Для главного специалиста муниципального образования показатель повышен с 939,9 тыс. до 1,04 млн руб.
Указанные суммы не являются фактически выделенными муниципалитетам средствами или обязательными бюджетными назначениями. Постановление устанавливает нормативы формирования расходов и рекомендует муниципальным образованиям, получающим межбюджетные трансферты из краевого бюджета, не превышать указанные максимальные объемы при планировании затрат на содержание органов местного самоуправления.