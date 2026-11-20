Постановление также предусматривает увеличение расчетных нормативов расходов на оплату труда муниципальных служащих. В частности, базовый годовой норматив фонда оплаты труда с начислениями для одной штатной единицы заместителя начальника отдела увеличен с 1,184 млн до 1,285 млн руб. Для главного специалиста муниципального образования показатель повышен с 939,9 тыс. до 1,04 млн руб.