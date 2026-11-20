В Краснодарском крае на оснащение ДК в Некрасовской направили 3,1 млн рублей
В станице Некрасовской Усть-Лабинского района приобрели новое оборудование для Дома культуры. На эти цели направили в общей сложности 3,15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В 2023 году на капитальный ремонт здания выделили 87,5 млн руб. За два года Дом культуры практически отстроили заново. В прошлом году к властям обратились с просьбой помочь оснастить ДК.
Для учреждения закупили оборудование на 350 тыс. руб. Еще 2,8 млн руб. направили на приобретение светодиодного экрана, световой и звуковой техники. Сейчас на сцене завершают монтаж оборудования. Его планируют задействовать на ближайших концертах.