Эксперты полагают, что Стамбул будет востребован как удобный транспортный узел и как самостоятельное туристическое направление. «Стамбул — удобный хаб для перелетов в другие страны, но при этом он хорошо стыкуется с экскурсионными программами, например в Каппадокию, или с круизными турами из порта Стамбула. Но чтобы использовать город как хаб, стоимость билетов должна быть приемлемой. Сейчас она довольно высокая. Однако цены на перелет в Анталью от авиакомпании “Победа” в среднем составляли 25 тыс. руб. туда и обратно, но ближе к вылету стоимость значительно снижалась»,— пояснила директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова.