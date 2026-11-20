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«Победа» запускает прямые перелеты из Перми в Стамбул
Из Перми в Стамбул планируется запустить прямые авиарейсы. Осуществлять их будет компания «Победа». Полетная программа продлится с 19 декабря 2026-го до 27 марта 2027 года, минимальная цена билета — чуть выше 14 тыс. руб. Полетные программы в Стамбул разные перевозчики запускали в 2021 и 2023 годах, но в итоге они были свернуты. Эксперты считают, что Стамбул будет востребован и как удобный транзитный узел, и в качестве самостоятельного туристического направления.
Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила о запуске прямых рейсов до турецкого Стамбула из Перми и Челябинска. В расписании пермского международного аэропорта Большое Савино рейсы пока не появились, однако, по информации перевозчика, первый вылет из Перми в международный аэропорт Стамбул запланирован уже на 19 декабря. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Время в пути составит пять часов. Согласно данным сайта авиакомпании, цена билета в одну сторону начинается от 14,1 тыс. руб. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе авиакомпании «Победа», на настоящий момент полеты запланированы до 27 марта 2027 года.
Прямые рейсы из Перми в Стамбул уже осуществлялись ранее. В апреле 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines запустила полетную программу, перелеты выполнялись раз в неделю. Осенью 2021 года авиакомпания «Победа» также открывала прямые рейсы в турецкую столицу. В апреле 2023 года полеты в Стамбул осуществляла авиакомпания Red Wings, однако с октября рейсы были отменены.
Ранее, с конца марта до конца октября 2026 года, прямые рейсы из Перми в турецкую Анталью осуществляла авиакомпания SouthWind. Она же будет выполнять чартерную программу из Перми в Анталью в 2027 году ежедневно.
Напомним, с января 2027 года из Перми запланированы прямые рейсы в Камрань (Вьетнам), несмотря на то что ранее сообщалось об их отмене. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. При этом из расписания пермского аэропорта пропали рейсы в Тбилиси, которые планировала выполнять компания Red Wings с января по март 2027 года.
Эксперты полагают, что Стамбул будет востребован как удобный транспортный узел и как самостоятельное туристическое направление. «Стамбул — удобный хаб для перелетов в другие страны, но при этом он хорошо стыкуется с экскурсионными программами, например в Каппадокию, или с круизными турами из порта Стамбула. Но чтобы использовать город как хаб, стоимость билетов должна быть приемлемой. Сейчас она довольно высокая. Однако цены на перелет в Анталью от авиакомпании “Победа” в среднем составляли 25 тыс. руб. туда и обратно, но ближе к вылету стоимость значительно снижалась»,— пояснила директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова.
Тимофей Казанцев из туристического агентства «Акапулько» рассказал, что на Стамбул есть спрос, и чаще всего туристов интересует посещение самой столицы. «Речь идет о краткосрочных турах на четыре-пять дней. Людей привлекает историческая часть города, экскурсии. Стоимость перелета, если покупать билеты напрямую у авиакомпаний, адекватная. Преимущество Стамбула относительно, например, Антальи, заключается в том, что оттуда летает гораздо больше авиакомпаний — это очень хороший транспортный узел. Наша компания, к примеру, организовывала рейсы в Европу именно через Стамбул»,— отметил господин Казанцев.
«Стамбул как хаб — это уже устоявшийся тренд. При этом как самостоятельное направление он тоже имеет потенциал. Спрос на такие поездки есть, но он не носит массового характера»,— уточнила гендиректор туристической фирмы «Валида» Елена Шперкина. По словам эксперта, цены не выглядят завышенными. Ключевой особенностью данного направления является то, что авиакомпания «Победа» будет совершать рейсы в аэропорт Стамбула, а это важно для транзитных пассажиров, в том числе для стыковки с рейсами Turkish Airlines. «Направление будет востребовано круглогодично, но его “хабовая” функция, вероятно, будет доминировать над целевой туристической, особенно в зимний сезон»,— считает гендиректор «Валиды».