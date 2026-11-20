Бастрыкин запросил доклад о смерти восьмилетней девочки в больнице Казани
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти восьмилетней девочки в медицинском учреждении Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, информация о гибели ребенка появилась в социальных медиа. Родители считают, что неправильное лечение привело к критическому состоянию девочки. Они также утверждают, что врачи не позволили оказать ей помощь в другом медицинском учреждении.
Следственное управление СК по Татарстану расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.