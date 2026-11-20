Сработавшая защита на линии обесточила 37 подстанций в Прикубанском округе Краснодара
В Прикубанском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стала работа защиты на линии 6–10 кВ, из сети выведено 37 трансформаторных подстанций, сообщили в администрации города.
Без света остались улицы Абрикосовая, Артемовская, Вишневая, Владимирская, Грушовая, Екатеринодарская, Западный обход, Зеленая, Ивановская, Кизлярская, Кирпильская, Красных Партизан, Ленская, Лесопосадочная, Малиновая, Надежды, Народная, Ольгинская, Ореховая, Орловская, Семеновская, Средняя, Троицкая, Цветная, Цветочная, Яблочная и Ягодная.
На месте работает аварийная бригада.