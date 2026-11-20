В Таганроге завершили уборку последствий ноябрьского урагана деревьев
Городские службы Таганрога завершили работы по устранению последствий падения деревьев 19 ноября. Как сообщили в администрации, ликвидированы все последствия непогоды, поступившей накануне.
В частности, на улице Фрунзе убрано крупное дерево, повредившее опору ЛЭП и оборвавшее около 100 м провода. Место происшествия обезопасили, линию обесточили, ствол вывезли. По обращениям жителей отработаны адреса на улицах Б. Хмельницкого, Карантинной, Инициативной и Портовой.
В списке задач — восстановление освещения: на участке от Кавалерийского переулка до дома № 152 по улице Фрунзе не работают пять уличных светильников. Ремонт опоры запланирован на следующую неделю.
Кроме того, специалисты осмотрели территорию рощи «Дубки» и наметили план работ. Уже завтра сотрудники МКУ «Благоустройство» совместно с участниками РМОО «Молодежный Клуб» начнут распиловку и вывоз упавших деревьев.