В частности, на улице Фрунзе убрано крупное дерево, повредившее опору ЛЭП и оборвавшее около 100 м провода. Место происшествия обезопасили, линию обесточили, ствол вывезли. По обращениям жителей отработаны адреса на улицах Б. Хмельницкого, Карантинной, Инициативной и Портовой.