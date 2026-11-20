По версии обвинения, дело состоит из трех эпизодов. Первый относится к периоду с декабря 2014 года по декабрь 2019 года. В нем Шакирову и Мешкову вменяют получение не менее 4,6 млн руб. в виде оплаты представительских расходов — обедов в ресторанах, алкоголя и сувенирной продукции. Взяткодателями, как считает обвинение, выступали двое предпринимателей, заинтересованные в поставках МВД запчастей и услуг по обслуживанию автомобилей.