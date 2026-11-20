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Прокурор запросил фигурантам дела об откатах за госконтракты МВД по Татарстану 48 лет колонии
В Вахитовском районном суде Казани завершились прения по делу о предполагаемых взятках при заключении госконтрактов республиканского МВД. По версии обвинения, двое полковников, бывших руководителей тыловых подразделений министерства, через посредника-предпринимателя получили около 28 млн руб. взяток. На троих гособвинение запросило 48 лет колонии и штрафы общей суммой 170 млн руб. Защита настаивала на оправдании либо возвращении дела прокурорам, аргументируя это отсутствием личной выгоды у силовиков — якобы все полученное от предполагаемых взяткодателей является их благотворительной помощью министерству.
В Казани завершились прения по уголовному делу о предполагаемых взятках при заключении 33 государственных контрактов МВД Татарстана. Гособвинение попросило назначить бывшему начальнику службы тыла МВД по республике Рамилю Шакирову 18 лет колонии строгого режима, бывшему начальнику центра хозобеспечения МВД по республике Артему Мешкову — 17 лет, предпринимателю Айвару Хакимову — 13 лет. Последнего обвиняют в нескольких эпизодах дачи взятки (ст. 291 УК РФ), а экс-силовиков — в нескольких эпизодах получения взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Для Шакирова прокурор также запросил штраф 60 млн руб., лишение звания полковника и двух госнаград. Мешкову предложили назначить штраф 60 млн руб. и также лишить его звания полковника. Для Хакимова гособвинение запросило штраф 50 млн руб. Общая сумма штрафов для троих составляет 170 млн руб.
Также обвинение попросило конфисковать у экс-силовиков 28 млн руб. — общую сумму инкриминируемых им взяток. Бывшему начтылу хотят запретить занимать руководящие должности в органах власти на 15 лет, бывшему руководителю центра хозобеспечения — на 14 лет.
Первым фигурантом дела стал предприниматель Айвар Хакимов. Осенью 2022 года его заключили под стражу по обвинению в посредничестве во взяточничестве. В июле 2023 года были задержаны начальник тыла МВД Татарстана Рамиль Шакиров и центра хозобеспечения МВД по республике Артем Мешков, которым предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Начтылу также предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
По версии обвинения, дело состоит из трех эпизодов. Первый относится к периоду с декабря 2014 года по декабрь 2019 года. В нем Шакирову и Мешкову вменяют получение не менее 4,6 млн руб. в виде оплаты представительских расходов — обедов в ресторанах, алкоголя и сувенирной продукции. Взяткодателями, как считает обвинение, выступали двое предпринимателей, заинтересованные в поставках МВД запчастей и услуг по обслуживанию автомобилей.
Следствие полагает, что взамен коммерсанты получали служебную информацию о планируемых закупках, могли участвовать в них на выгодных условиях и рассчитывать на попустительство при нарушении условий госзаказов. В этом эпизоде фигурируют 12 госконтрактов на общую сумму 73 млн руб.
Второй эпизод, по версии обвинения, связан с получением 23,5 млн руб. с августа 2016 года по август 2021 года. Речь идет об «откатах» в размере 10–15% по 19 контрактам МВД Татарстана на общую сумму 184,8 млн руб. Контракты заключались с компаниями предполагаемого взяткодателя Фаата Нагуманова.
Как указано в материалах дела, деньги передавались наличными, а также переводились на счета подконтрольных Хакимову компаний с последующим обналичиванием. Часть средств, как полагает обвинение, направлялась по реквизитам Фонда развития и реализации программ безопасности «Хезмэт». В материалах дела также указаны три перевода по 200 тыс. руб. на счет индивидуального предпринимателя Саляховой (тещи Шакирова). Назначением платежей была указана оплата сувенирной продукции.
Третий эпизод касается суммы не менее 329 тыс. руб. Хакимова обвиняют в передаче этих денег, а Шакирова и Мешкова — в получении средств за незаконные действия в пользу компании «Новый элемент». Следствие считает, что речь шла о систематической передаче информации и документов о госзакупках МВД с июля по декабрь 2020 года. В обвинении указаны два контракта с «Новым элементом» на 13,8 млн руб.
Подсудимые вину не признают. Защита настаивает на оправдании либо возвращении дела прокурорам. Как отмечают адвокаты, в деле нет доказательств получения какой-либо личной выгоды экс-силовиками, однако есть свидетели того, как купленные сувениры и алкоголь забирались сотрудниками МВД в магазинах и доставлялись к местам официальных мероприятий министерства. Предварительно дата оглашения приговора назначена на 7 декабря 2026 года.