В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях ищут новых судей
Квалификационные коллегии судей (ККС) Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей объявили конкурсы на замещение вакантных должностей в судах различных инстанций. Суммарно в трех регионах открыто 19 вакансий, включая руководящие посты.
Наибольшее число вакансий открыто в Липецкой области — коллегия ищет претендентов на 15 должностей. В их числе:
председатели Октябрьского и Правобережного районных судов Липецка;
заместитель председателя Советского районного суда Липецка;
трое судей Липецкого областного суда;
трое судей Октябрьского райсуда Липецка;
по одному судье в Левобережный районный суд Липецка и Липецкий районный суд Липецкой области;
двое судей Данковского городского суда Липецкой области;
мировые судьи судебных участков № 18 и № 22 Советского судебного района Липецка.
Документы от кандидатов в Липецкой области принимаются до 18 декабря включительно.
В Воронежской области объявлен отбор на три должности:
судья Арбитражного суда;
заместитель председателя Коминтерновского районного суда Воронежа;
судья Грибановского районного суда Воронежа.
В Тамбовской области открыта одна руководящая вакансия — заместителя председателя Ленинского районного суда Тамбова.
Прием заявлений и документов от кандидатов в Воронежской и Тамбовской областях завершится 17 декабря 2026 года.
На прошлой неделе ККС Воронежской области объявляла об открытии шести судейских вакансий. В их числе — посты председателей Калачеевского и Лискинского районных судов, а также позиции судьи Ленинского райсуда Воронежа, двух судей в Лискинском районном суде и мирового судьи участка №4 в Левобережном судебном районе.