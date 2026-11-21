Бронирования отелей и апартаментов в горных курортах Краснодарского края на последние выходные ноября увеличились в несколько раз год к году. В Эсто-Садке спрос вырос в 4,6 раза, в Красной Поляне — в 3,7 раза. Такая динамика связана с ростом интереса россиян к путешествиям в качестве подарка ко Дню матери, сообщили «Ъ-Кубань» в Ozon Travel.