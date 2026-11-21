Спрос на поездки в Красную Поляну и Эсто-Садок ко Дню матери вырос до 4,6 раз
Бронирования отелей и апартаментов в горных курортах Краснодарского края на последние выходные ноября увеличились в несколько раз год к году. В Эсто-Садке спрос вырос в 4,6 раза, в Красной Поляне — в 3,7 раза. Такая динамика связана с ростом интереса россиян к путешествиям в качестве подарка ко Дню матери, сообщили «Ъ-Кубань» в Ozon Travel.
В целом по России число бронирований отелей и апартаментов на праздничные выходные увеличилось в 2,1 раза. При этом горнолыжные направления показали наиболее заметный рост спроса.
Помимо курортов Сочи, в числе популярных горных направлений оказался Архыз, где количество бронирований выросло в 1,6 раза. В Шерегеше показатель увеличился почти втрое. Среди наиболее востребованных направлений по общему числу бронирований жилья лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.
Ранее сообщалось, что Сочи вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий по России предстоящей зимой. В список также попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Мурманск, Ярославль и Архыз.