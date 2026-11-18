По данным исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на горнолыжный отдых в России этой зимой вырос до 60% по отдельным направлениям по сравнению с прошлым годом. Доля горнолыжных курортов в общей структуре бронирований отелей и других средств размещения достигает 8%.