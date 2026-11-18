Сочи вошел в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха в России
Сочи вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий по России предстоящей зимой. В список также попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Мурманск, Ярославль и Архыз. Об этом пишет ТАСС.
По данным исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на горнолыжный отдых в России этой зимой вырос до 60% по отдельным направлениям по сравнению с прошлым годом. Доля горнолыжных курортов в общей структуре бронирований отелей и других средств размещения достигает 8%.
На поездки по России приходится 71% зимних бронирований. Из них 55% составляют путешествия на новогодние праздники.