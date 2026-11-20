Наказание суд назначил каждому в зависимости от роли. Администратор сообщества получил семь лет колонии общего режима, на четыре года ему запретили администрировать интернет-ресурсы, еще 1,5 года он проведет в ограничении свободы. Участник, публиковавший свои материалы, получил 2,5 года колонии общего режима, запрет администрировать интернет-ресурсы на 1,5 года и ограничение свободы на восемь месяцев. Второго участника, тоже публиковавшего свои материалы, приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а дополнительные наказания назначили такие же, как предыдущему. Еще одному подсудимому, передававшему контент, дали 2,2 года колонии общего режима и аналогичные дополнительные наказания.