Четверых волгоградцев осудили за продвижение запрещенного в России движения
Администратор сообщества во «Вконтакте» получил семь лет колонии
Советский районный суд Волгограда вынес приговор группе лиц за организацию деятельности движения ЛГБТ (организация признана экстремистской; ее деятельность запрещена в России) и распространение порнографических материалов (ч. 1 ст. 282.2, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 282.3, п. «а», «б» ч. 3 ст. 242, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Имена подсудимых в карточке дела скрыты.
Суд установил, что в 2023–2024 годах житель Волгограда организовал работу запрещенного в России ЛГБТ-движения. По версии следствия, его идеология направлена на подрыв конституционного строя. В октябре 2023 года мужчина зарегистрировал аккаунт во «Вконтакте», а в ноябре создал сообщество, открытое для всех пользователей, в том числе несовершеннолетних.
В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение экстремистским, но администратор сообщества не остановился. Он опубликовал 67 постов с фото и видео, которые, по данным силовиков, формировали привлекательный образ нетрадиционных отношений, и создал закрытый чат для обсуждения. В апреле 2024 года разместил ссылку на электронный кошелек и призвал жертвовать деньги на развитие сообщества. Суд счел, что он собирал средства для экстремистской организации и знал об этом.
В 2024 году к сообществу присоединились еще трое мужчин из других регионов. Они распространяли порнографические материалы: двое снимали собственный контент, третий искал фото и видео и передавал их администратору, а тот публиковал их на странице сообщества. Экспертиза признала эти материалы порнографическими.
Наказание суд назначил каждому в зависимости от роли. Администратор сообщества получил семь лет колонии общего режима, на четыре года ему запретили администрировать интернет-ресурсы, еще 1,5 года он проведет в ограничении свободы. Участник, публиковавший свои материалы, получил 2,5 года колонии общего режима, запрет администрировать интернет-ресурсы на 1,5 года и ограничение свободы на восемь месяцев. Второго участника, тоже публиковавшего свои материалы, приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а дополнительные наказания назначили такие же, как предыдущему. Еще одному подсудимому, передававшему контент, дали 2,2 года колонии общего режима и аналогичные дополнительные наказания.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.