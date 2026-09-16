Администрация Болохова извинилась перед нарисовавшей «Смешариков» девочкой

Администрация тульского Болохова принесла извинения 14-летней девочке, которой власти угрожали уголовным делом за рисунок персонажей из «Смешариков» на детской площадке. По словам самой школьницы, конфликт с чиновниками исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунки «Смешариков» на детской площадке в тульском Болохово

Фото: администрация города Болохово Рисунки «Смешариков» на детской площадке в тульском Болохово

Фото: администрация города Болохово

«Конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной»,— рассказала школьница ТАСС на Международном фестивале молодежи.

18 августа в администрации Болохово заявили, что подали заявление в полицию из-за нарисованных мультперсонажей. Чиновники приравняли творчество ребенка к порче муниципального имущества и пожаловались, что изображения не удалось смыть даже растворителем. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал «отстать от ребенка». Создатели «Смешариков» пригласили девочку в свою студию.