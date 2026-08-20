Губернатор призвал не доводить до абсурда историю с рисунком в тульском Болохово

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ситуацию в городе Болохово, где ребенку пригрозили уголовным делом за рисунок героев из мультфильма «Смешарики» на детской площадке. По словам главы региона, соблюдение порядка — это важно, но «не стоит доводить до абсурда».

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Дмитрий Миляев призвал «отстать от ребенка». Следует не пугать автора за его творческий порыв, а помочь реализовать талант, убежден губернатор. «Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть, и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе»,— предложил господин Миляев в Telegram-канале. Глава региона также пообещал «направить усердие» администрации Болохово в нужное русло.

Чиновники Болохово подали заявление в полицию из-за рисунка на площадке. Они утверждали, что размещение рисунков на резиновом покрытии — эта «порча муниципального имущества, независимо от художественной ценности», и указывали на стойкость краски, которую нельзя смыть даже растворителем. Ребенка хотели привлечь по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества.