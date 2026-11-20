В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, днем 3 ноября 2024 года Нагорный, находясь в городе Изобильный, с помощью мобильного телефона «Самсунг» начал переписку с неустановленным «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической в России и запрещена) под именем «Денис» и заявил о желании вступить в организацию и оказывать ей помощь. Впоследствии он направил анкету участника, подтвердив готовность действовать в ее интересах. Следователям удалось установить, что подсудимый мотивировал свое решение неприязнью к российской власти и выступал против проведения специальной военной операции.