В Ростове-на-Дону вынесли приговор за госизмену и склонение к терроризму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 22-летнего жителя Изобильненского округа Ставропольского края Александра Нагорного к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, днем 3 ноября 2024 года Нагорный, находясь в городе Изобильный, с помощью мобильного телефона «Самсунг» начал переписку с неустановленным «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической в России и запрещена) под именем «Денис» и заявил о желании вступить в организацию и оказывать ей помощь. Впоследствии он направил анкету участника, подтвердив готовность действовать в ее интересах. Следователям удалось установить, что подсудимый мотивировал свое решение неприязнью к российской власти и выступал против проведения специальной военной операции.
Кроме того, с 3 по 7 ноября 2024 года Нагорный пытался склонить двух знакомых к участию в террористической организации. Оба отказались. Сотрудники ФСБ задержали Александра Нагорного 27 мая 2025 года.
Первые четыре года Нагорный, согласно приговору, проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на один год. В судебном заседании Нагорный полностью признал вину.
Приговор не вступил в законную силу.