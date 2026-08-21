VK подала иск к Apple из-за удаления приложений холдинга из App Store

ООО «ВК» (входит в МКПАО «ВК») подало иск против трех структур американской компании Apple — Apple Inc., Apple Distribution International Ltd и российского юрлица ООО «Эппл рус». Заявление зарегистрировано 19 августа, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Документы к карточке не приложены. Пресс-служба VK (MOEX: VKCO) объяснила, что иск подан из-за удаления приложений холдинга из App Store. «В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда»,— указано в заявлении (есть у «Ъ»).

Apple в июне удалила из своего магазина приложений сразу несколько приложений российского холдинга: VK, «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». Компания объяснила решение тем, что выполняла требования санкционных правил, но не уточнила, каких.