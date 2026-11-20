Узбекская авиакомпания Centrum Air с 20 декабря запустит рейсы из Екатеринбурга в Самарканд. Планируется, что самолеты авиакомпании Airbus A320 будут вылетать из Кольцово раз в неделю — по воскресеньям, сообщили в пресс-службе аэропорта.