Авиакомпания Centrum Air запустит рейсы из Екатеринбурга в Самарканд
Узбекская авиакомпания Centrum Air с 20 декабря запустит рейсы из Екатеринбурга в Самарканд. Планируется, что самолеты авиакомпании Airbus A320 будут вылетать из Кольцово раз в неделю — по воскресеньям, сообщили в пресс-службе аэропорта.
На сайте авиакомпании указано, что стоимость билетов начинается от 12,7 тыс. руб.
Прямые рейсы из Кольцово в Самарканд также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Ранее авиаперевозчик Centrum Air запустил рейсы между Ташкентом и Екатеринбургом. Полеты по этому направлению выполняются дважды в неделю. Стоимость билетов начинается от 14,8 тыс. руб.