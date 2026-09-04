Авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Ташкента в Екатеринбург

Узбекский авиаперевозчик Centrum Air запустил рейсы между Ташкентом и Екатеринбургом. Первый борт Airbus A-320neo приземлился в аэропорту Кольцово 4 сентября утром, спустя полтора часа отправился обратно в столицу Узбекистана, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

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По данным аэропорта, согласно утвержденному расписанию, полеты будут осуществляться дважды в неделю. На сайте авиакомпании указано, что стоимость билетов начинается от 14,8 тыс. руб. Встреча первого рейса прошла с использованием традиционной водной арки.

На данном направлении уже работают несколько других компаний, включая Uzbekistan Airways, FlyOne Asia и «Уральские авиалинии».

Штаб-квартира Centrum Air находится в Ташкенте. Компания была основана в 2023 году и специализируется на выполнении как чартерных, так и регулярных международных авиаперевозок.