Минобороны взыскивает с «Юг Агролидера» 386,7 млн рублей за землю на Кубани
Арбитражный суд Краснодарского края отложил рассмотрение иска ФГКУ «Северо-Кавказское ТУИО» Минобороны России к ООО «Юг Агролидер» о взыскании 386,66 млн руб. неосновательного обогащения за пользование земельными участками. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Заседание перенесено на 25 ноября 2026 года в связи с необходимостью истребования у истца договоров безвозмездного пользования.
Как следует из определения суда по делу, причиной переноса стало заявленное ответчиком ходатайство. ООО «Юг Агролидер» просит выделить требования по одному из участков в отдельное производство и передать дело по подсудности в Арбитражный суд города Москвы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг Агролидер» зарегистрировано в 2012 году в Ейске. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредители — Надежда и Александра Штумф. Уставный капитал компании составляет 167 тыс. руб. Выручка компании за 2025 год составила 35,8 млн руб., прибыль — 3,7 млн руб.
В ходе заседания представители Минобороны возражали против этого ходатайства. Однако суд указал, что истец не представил договоры безвозмездного пользования спорными участками, в связи с чем рассмотреть вопрос о передаче дела в суд Москвы не представляется возможным.
В результате разбирательство отложено в порядке ст. 158 АПК РФ. Следующее заседание состоится 25 ноября 2026 года. Суд обязал ФГКУ «Северо-Кавказское ТУИО» Минобороны России к этой дате представить договоры безвозмездного пользования для разрешения вопроса о подсудности. Ходатайство ответчика о выделении требований и передаче дела оставлено открытым.
В качестве третьих лиц к делу привлечены Минобороны России и индивидуальный предприниматель — глава КФХ Э.В. Кравчик.