Суд в Краснодаре аннулировал сделки топливного трейдера на 79 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки по перечислению денежных средств от признанного банкротом ООО «Славрусинвест» в пользу ООО «НФХИМ». Об этом в официальном сообщении, опубликованном в рамках дела о банкротстве, сообщил конкурсный управляющий Виктор Рыбаченко.
Определением суда недействительными признаны платежи, совершенные в период с 23 июня 2021 года по 22 марта 2022 года. Суд постановил применить последствия недействительности сделок и взыскать с ООО «НФХИМ» в конкурсную массу «Славрусинвест» 79 млн руб. Кроме того, с ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 442 тыс. руб. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славрусинвест» зарегистрировано в 2021 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Учредитель — Вячеслав Шестаков. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Задолженность по налогам на 2026 год составляет 4,6 млн руб. Убыток компании за 2025 год составил 855 тыс. руб.
Помимо аннулирования сделок, господин Рыбаченко сообщил о назначении финального судебного разбирательства по итогам конкурсного производства. Заседание по делу состоится 1 февраля 2027 года.
ООО «Славрусинвест» было признано несостоятельным решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 марта 2025 года. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Виктор Рыбаченко, член Ассоциации СРО АУ «Навигатор».