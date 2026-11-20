Определением суда недействительными признаны платежи, совершенные в период с 23 июня 2021 года по 22 марта 2022 года. Суд постановил применить последствия недействительности сделок и взыскать с ООО «НФХИМ» в конкурсную массу «Славрусинвест» 79 млн руб. Кроме того, с ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 442 тыс. руб. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.