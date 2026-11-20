В Краснодарском крае спрос на эвакуаторы вырос на 6% за год
В Краснодарском крае спрос на услуги эвакуаторов в октябре 2026 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом количество предложений от исполнителей увеличилось на 10%. Такие данные представили аналитики «Авито Услуг».
По информации компании, минимальная стоимость эвакуации автомобиля в регионе начинается от 1,7 тыс. руб. Итоговая цена зависит от типа транспортного средства, расстояния перевозки, срочности заказа и других факторов.
Руководитель по развитию бизнеса «Транспортные Услуги» на «Авито Услугах» Ярослав Воскобойник связал рост спроса с увеличением количества автомобилей на дорогах и изменением поведения автовладельцев. По его словам, водители все чаще обращаются за профессиональной помощью вместо самостоятельных попыток решить проблемы с транспортом.
Чаще всего эвакуаторы вызывают при технических неисправностях автомобилей. В частности, услуги требуются, когда разряжается аккумулятор или возникают проблемы с двигателем, трансмиссией и ходовой частью. Еще одна распространенная причина — дорожно-транспортные происшествия, после которых поврежденный автомобиль не может продолжать движение самостоятельно.
Кроме экстренных случаев, эвакуаторы используют для плановой перевозки транспорта. Например, при покупке автомобиля в другом городе или транспортировке специальной техники.
Отдельной причиной обращений становятся сезонные проблемы. Зимой автомобили могут не заводиться из-за низких температур или застревать в снегу. В межсезонье водители обращаются за помощью, если транспорт застревает в грязи.
По данным «Авито Услуг», рост числа предложений на 10% за год сопровождается увеличением спроса на эвакуацию автомобилей в Краснодарском крае.