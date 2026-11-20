В Краснодарском крае спрос на услуги эвакуаторов в октябре 2026 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом количество предложений от исполнителей увеличилось на 10%. Такие данные представили аналитики «Авито Услуг».