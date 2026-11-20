В Пулково задержали рейс в Тюмень из-за нагревшейся электронки
В аэропорту Пулково задержали вылет самолета Nordwind из Санкт-Петербурга в Тюмень из-за нагревшегося курительного устройства одного из пассажиров. Инцидент произошел во время руления лайнера к взлетной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом, пишет ТАСС.
«Пассажир Boeing 737-800 обнаружил, что у него начало нагреваться курительное устройство в момент руления самолета на взлетную полосу. Самолет был остановлен, были вызваны специальные службы, которые изъяли сигарету», — заявили в ВВСС.
В пресс-службе уточнили, что задержка рейса составила около 15 минут.