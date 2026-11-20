На время действия временной схемы пассажирам предстоит добираться из Севастополя до Керчи автобусом, затем пересаживаться на электричку до Тамани, откуда следовать автобусом до конечного пункта. Проезд на всех участках, кроме железнодорожного, включен в стоимость единого билета. Билет на электричку необходимо приобретать отдельно.