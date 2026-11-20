В Севастополе возобновляют продажу билетов на автобусы, идущие через Крымский мост
Автобусные рейсы, не проходящие через Крымский мост, продолжают работать в штатном режиме
Автовокзал Севастополя с 21 ноября возобновит продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На время действия временной схемы пассажирам предстоит добираться из Севастополя до Керчи автобусом, затем пересаживаться на электричку до Тамани, откуда следовать автобусом до конечного пункта. Проезд на всех участках, кроме железнодорожного, включен в стоимость единого билета. Билет на электричку необходимо приобретать отдельно.
Консультации по вопросам поездок можно получить в кассах автовокзала на улице Вокзальной, 11, ежедневно с 06:00 до 22:00, а также по телефону +7 (8692) 48-81-99 с 07:00 до 21:00.
Автобусные рейсы, не проходящие через Крымский мост, продолжают работать в штатном режиме. Билеты продаются, а отправление осуществляется по расписанию на Ростов-на-Дону, Белгород, Мелитополь, Каховку, Москву, Скадовск и Луганск. Автобусное сообщение внутри Крыма также не претерпело изменений.