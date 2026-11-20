Избирком Прикамья передал вакантный депутатский мандат гордумы Егору Лаптеву
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Пермской городской думы восьмого созыва Егору Лаптеву. Он был зарегистрирован кандидатом в депутаты от партии «Новые люди» под №2 в муниципальной группе «Ленинская № 5». Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома.
Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата Айны Якуповой, которая представляла общемуниципальную часть партийного списка под №1. Сейчас она является депутатом заксобрания Прикамья.
Решение о передаче мандата Егору Лаптеву принято с учетом соответствующего решения Совета регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае. Господин Лаптев является директором центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ, руководителем отделения партии «Новые люди».