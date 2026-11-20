Во время прямого эфира в августе на ТВ глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в 2026 году было отремонтировано 29 школ, а также несколько детских садов и учреждений СПО. При этом в 2027 году планируется начать ремонт не менее чем в 30 зданиях.