Мордовия вошла в число лидеров по капремонту образовательных учреждений в РФ
Республика своевременно завершала капремонт в учреждениях
Министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил Мордовию и ряд других субъектов РФ за досрочное и своевременное завершение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях. Республика вошла в число регионов-лидеров, которые досрочно и вовремя завершили ремонтные работы в школах, детских садах и колледжах. Об этом министр заявил на совещании с регионами о реализации президентских программ капремонта и строительства объектов образования.
Помимо Мордовии в список лидеров также вошли Башкортостан, Ингушетия, Татарстан, Чеченская Республика, Московская, Рязанская, Сахалинская, Тверская и Челябинская области, а также Севастополь. Господин Кравцов на совещании отметил, что регионы до 1 декабря получат график реализации мероприятий по капремонту на 2027 год.
Во время прямого эфира в августе на ТВ глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в 2026 году было отремонтировано 29 школ, а также несколько детских садов и учреждений СПО. При этом в 2027 году планируется начать ремонт не менее чем в 30 зданиях.