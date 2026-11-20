Строительство бассейна в Прикамье оценили более чем в 412 млн рублей
В Пермском крае объявили конкурс на поиск подрядчика для строительства бассейна в Куеде, сообщает пресс-служба краевого минстроя. По информации ведомства, объект разместится на участке около 3,4 тыс. кв. м по ул. Советской. Само здание бассейна будет одноэтажным, его площадь составит 1,7 тыс. кв. м. Согласно информации на госзакупках, стоимость контракта — 412,1 млн руб.
По информации минстроя, длина чаши бассейна составит 25 м, а ширина — 10 м. Его глубина будет варьироваться от 1,2 до 1,8 м. Помещение будет располагать возможностью проведения занятий сразу для 50 человек. Объект адаптируют для занятий маломобильных групп населения. Проект разработал Пермский национальный исследовательский политехнический университет, он уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Как указано в техническом задании, строительство объекта будет финансироваться из бюджета Пермского края. Кроме строительно-монтажных работ и обустройства инженерно-технических сетей предполагается благоустройство прилегающей к комплексу территории. Начало работ запланировано на 1 марта 2027 года, а их окончание — на 29 февраля 2028-го.