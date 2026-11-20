По информации минстроя, длина чаши бассейна составит 25 м, а ширина — 10 м. Его глубина будет варьироваться от 1,2 до 1,8 м. Помещение будет располагать возможностью проведения занятий сразу для 50 человек. Объект адаптируют для занятий маломобильных групп населения. Проект разработал Пермский национальный исследовательский политехнический университет, он уже получил положительное заключение госэкспертизы.