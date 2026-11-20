В Ярославле и Ростове Великом запустили световые шоу на исторических зданиях
На фасаде Дома призрения ближнего на улице Кирова в Ярославле запустили проекционные представления, а на стенах Ростовского кремля — светомузыкальное шоу. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В Ярославле зрителям покажут тематические сюжеты об истории Демидовского университета и театра имени Федора Волкова, а также динамические световые композиции. Продолжительность одного представления составляет 30 минут. Показы будут проходить ежедневно с 18:00 до 22:00.
Первое светомузыкальное представление на стенах Ростовского кремля состоится 20 ноября в 18:00. В программе также предусмотрено выступление шоу-группы. В дальнейшем показы будут проводить ежедневно в том же временном интервале.
По словам Михаила Евраева, в 2026 году в регионе запланировано около 50 проектов архитектурно-художественной подсветки. Часть из них уже реализована. С 2022 года подсветка появилась примерно на 260 объектах Ярославской области.