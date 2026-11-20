В Адыгее судят владельца качелей «над пропастью» после падения ребенка
Прокуратура Майкопского района Адыгеи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и его наемного работника. Их обвиняют по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в экстрим-парке поселка Каменномостский, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, предприниматель организовал на территории парка аттракцион — амплитудные качели «над пропастью». Оператором нанят брат бизнесмена, отвечавший за соблюдение техники безопасности при использовании качелей.
29 августа 2026 года оператор покинул рабочее место, поручив обслуживание аттракциона подростку. В тот же день качелями воспользовались жительница Ставропольского края и ее несовершеннолетний сын. После остановки качелей мальчик остался без присмотра оператора: он свободно перемещался по платформе, зацепился за качели и сорвался в обрыв глубиной более 50 м. В результате падения ребенок получил множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Параллельно в суде рассматривается иск прокуратуры Майкопского района к руководству экстрим-парка об освобождении незаконно занятого земельного участка и внесении платы за его использование.