29 августа 2026 года оператор покинул рабочее место, поручив обслуживание аттракциона подростку. В тот же день качелями воспользовались жительница Ставропольского края и ее несовершеннолетний сын. После остановки качелей мальчик остался без присмотра оператора: он свободно перемещался по платформе, зацепился за качели и сорвался в обрыв глубиной более 50 м. В результате падения ребенок получил множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.