Кондратьев поручил усилить меры безопасности из-за непогоды
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить меры безопасности из-за угрозы подтоплений после сильных дождей. В отдельных муниципалитетах региона уровень воды в реках поднялся до опасных отметок. По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится в выходные. Об этом глава региона сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подъем воды зафиксировали в Геленджике, Туапсинском муниципальном округе, Северском и Крымском районах. В связи с этим губернатор поручил организовать круглосуточный контроль за состоянием рек. Мониторинг уровня воды должен проводиться ежечасно. На наиболее опасных участках, в том числе рядом с мостами, необходимо выставить дежурные посты.
Отдельное внимание поручено уделить черноморскому побережью, горным и предгорным территориям. В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителей должны своевременно оповестить об угрозе. Для возможной эвакуации необходимо подготовить автобусы и проверить готовность пунктов временного размещения.
По словам Вениамина Кондратьева, пункты временного размещения должны быть обеспечены питьевой водой и предметами первой необходимости. Кроме того, муниципалитетам необходимо подготовить водооткачивающую технику, а также бригады коммунальных и аварийно-восстановительных служб.
Губернатор также поручил обеспечить оперативное устранение последствий возможных подтоплений. В первую очередь речь идет о восстановлении подачи воды, электричества и тепла в жилые дома и социальные объекты.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что муниципалитеты должны работать совместно с региональными службами. Он поручил обеспечить взаимодействие всех ведомств и готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.