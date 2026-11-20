Подъем воды зафиксировали в Геленджике, Туапсинском муниципальном округе, Северском и Крымском районах. В связи с этим губернатор поручил организовать круглосуточный контроль за состоянием рек. Мониторинг уровня воды должен проводиться ежечасно. На наиболее опасных участках, в том числе рядом с мостами, необходимо выставить дежурные посты.