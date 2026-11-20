В Белореченском районе реконструируют вторую очередь межмуниципального полигона АО «Крайжилкомресурс». Работы проведут на площади 7 га. После реконструкции мощность объекта по размещению отходов увеличится до 500 тыс. тонн в год. Проект разделили на два этапа: их планируют завершить в сентябре 2028 года и июле 2029 года.