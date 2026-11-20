На Кубани реконструируют два переполненных мусорных полигона к 2029 году
На Кубани реконструируют два мусорных полигона, мощности которых исчерпаны. Работы проведут в Новороссийске и Белореченском районе. Завершить реконструкцию планируют к 2029 году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Мария Краснощекова.
В Новороссийске реконструируют объект ООО «Терра-Н» с увеличением вместимости. После завершения работ его мощность по обработке отходов составит 240 тыс. тонн в год, по утилизации — 100 тыс. тонн, по размещению — 160 тыс. тонн.
Проект планируют реализовать в три этапа. Первый завершат в июле 2027 года, второй — в июле 2028 года, третий — в сентябре 2029 года.
В Белореченском районе реконструируют вторую очередь межмуниципального полигона АО «Крайжилкомресурс». Работы проведут на площади 7 га. После реконструкции мощность объекта по размещению отходов увеличится до 500 тыс. тонн в год. Проект разделили на два этапа: их планируют завершить в сентябре 2028 года и июле 2029 года.
Полигон в Новороссийске обслуживает Новороссийск и Геленджик. Объект в Белореченском районе принимает отходы из Сочи, федеральной территории Сириус, Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов.
Всего в Краснодарском крае работают 14 объектов размещения твердых коммунальных отходов. На пяти из них исчерпаны предусмотренные проектами мощности. Помимо Новороссийска и Белореченского района, такая ситуация сложилась в Ейском, Темрюкском и Староминском районах.
С 23 октября в десяти муниципалитетах Кубани действует режим повышенной готовности из-за ситуации с обращением отходов. Причиной стали нехватка свободных мощностей полигонов и невозможность перенаправить потоки мусора на альтернативные объекты.
Ежегодно в Краснодарском крае образуется 2,5–3 млн тонн отходов. Их объем увеличивается на фоне роста населения и туристического потока. По ранее опубликованным данным, весь объем отходов в регионе направляется на захоронение.