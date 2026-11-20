В МУП «Водоканал» сообщили, что водовод, который будут ремонтировать, построили в 1986 году. Ранее он принадлежал Среднеуральской ГРЭС. «В 2024 году по решению администрации Екатеринбурга [водовод] был передан на баланс МУП "Водоканал" уже в предаварийном состоянии. После передачи сетей специалисты "Водоканала" провели ремонтные работы на одном из участков водовода. Однако впоследствии было выявлено новое повреждение», — сообщили на предприятии.