В нескольких районах Екатеринбурга отключат горячую воду
В Екатеринбурге с 23 по 27 ноября временно ограничат подачу горячей воды в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и части центральных районов города, сообщили в городской администрации.
«Ограничение подачи горячей воды связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС. Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы инженерных сетей»,— сообщили в мэрии.
В администрации пояснили, что ремонт необходимо выполнить до наступления устойчивых отрицательных температур. Восстановлением водовода займутся специалисты МУП «Водоканал». Работы будут проводиться круглосуточно.
«Теплоснабжение потребителей продолжится в штатном режиме. Чтобы сократить число жителей, которых затронет ограничение горячего водоснабжения, МУП "Водоканал" максимально увеличит подачу холодной воды на тепловые источники Екатеринбурга»,— добавили в мэрии.
В МУП «Водоканал» сообщили, что водовод, который будут ремонтировать, построили в 1986 году. Ранее он принадлежал Среднеуральской ГРЭС. «В 2024 году по решению администрации Екатеринбурга [водовод] был передан на баланс МУП "Водоканал" уже в предаварийном состоянии. После передачи сетей специалисты "Водоканала" провели ремонтные работы на одном из участков водовода. Однако впоследствии было выявлено новое повреждение», — сообщили на предприятии.
В «Водоканале» пояснили, что продолжительность ограничения подачи горячей воды связана с масштабом и технической сложностью ремонта, а также необходимостью опорожнить водовод, провести восстановительные работы, заполнить трубопровод и выполнить гидравлические испытания.