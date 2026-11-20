Обвиняемую в обмане людей «целительницу» арестовали в Нижнем Новгороде
Жительницу Владимирской области арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничестве под видом исцеления людей. Ее отправили под стражу до 6 января 2027 года включительно, сообщили в Кстовском районном суде.
По версии следствия, в 2023-2026 годах обвиняемая похитила у граждан около 1,25 млн руб. под предлогом лечения болезней с помощью энергопрактики и оказания других лечебно-магических услуг.
Фигурантке инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ, которой предусмотрено до шести лет лишения свободы.