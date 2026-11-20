Волгоградская область привила от гриппа треть населения
Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет
В Волгоградской области прививки от гриппа сделали около 719 тыс. человек, в том числе более 277,1 тыс. детей, сообщили в областном комитете здравоохранения. При численности населения региона около 2,4 млн человек охват кампании составил порядка 30%.
По данным Роспотребнадзора, на 44-й календарной неделе заболеваемость ОРВИ в области оказалась на 25% ниже эпидемического порога, вирусы гриппа не выявлены. Для вакцинации взрослых применяются отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М», содержащие актуальные сезонные штаммы вируса. Детям раннего возраста и беременным женщинам вводится четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». Областной комитет здравоохранения ожидает очередную поставку препаратов для взрослых пациентов.
Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет, которые наиболее подвержены осложнениям после перенесенной инфекции. По данным региональных властей, почти каждый четвертый житель области — пенсионер, что делает эту категорию особенно уязвимой. Губернатор Андрей Бочаров вакцинировался 8 октября.
Прививки проводятся бесплатно в кабинетах городских и районных поликлиник, центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Школьники и воспитанники детских садов вакцинируются непосредственно в образовательных учреждениях.
Волгоградская область входит в десятку регионов-лидеров по темпам прививочной кампании. Сезонная вакцинация стартовала в начале сентября.