Илья Гурин возглавил департамент по охране животного мира Свердловской области
Губернатор Денис Паслер назначил Илью Гурина директором Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. К исполнению обязанностей он приступит 23 ноября, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Илья Гурин родился 2 ноября 1971 года. В 1993 году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог-охотовед». С 1996 по 2001 год прошел путь от старшего охотоведа до заместителя председателя правления Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов. С 2008 года работал заместителем начальника отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты регионального управления Россельхознадзора. С 2012 года занимал должность заместителя директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области курирует охрану и использование объектов животного мира, охоту, сохранение охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов.
Ранее сообщалось, что губернатор Денис Паслер освободил от должности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова. Он возглавлял ведомство с 2022 года.