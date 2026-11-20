Илья Гурин родился 2 ноября 1971 года. В 1993 году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог-охотовед». С 1996 по 2001 год прошел путь от старшего охотоведа до заместителя председателя правления Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов. С 2008 года работал заместителем начальника отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты регионального управления Россельхознадзора. С 2012 года занимал должность заместителя директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.