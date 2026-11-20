«Чтобы понять, зачем понадобился новый лимит по эскроу, достаточно посчитать стоимость обычной квартиры. По данным „Эксперт РА“, в третьем квартале 2026 года квадратный метр в новостройке стоил в среднем по России 226,5 тыс. рублей. Получается, прежней страховки в 10 млн рублей хватало примерно на 44 кв. метра. Если семья покупала 60 кв. м по средней цене и вносила на эскроу все 13,6 млн руб., то 3,6 млн оставались за пределами страхового покрытия. При лимите в 30 млн руб. вся сумма будет защищена.