«Заметного скачка продаж или цен я не жду»
Эксперт Александр Маликов — об увеличении лимитов страхования средств на эскроу-счетах
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении с 1,4 до 2 млн руб. лимиты страхового возмещения по долгосрочным (более 3 лет) вкладам физлиц с ограничением процентов при досрочном возврате, а также по удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами вкладам (на срок от 1 до 3). Также увеличена с 10 до 30 млн руб. сумма страхового возмещения для средств, размещенных на эскроу-счетах и предназначенных для расчетов по сделкам, связанным с куплей-продажей недвижимости, договорам участия в долевом строительстве и договорам строительного подряда. Закон должен вступить в силу с января 2027 года. О причинах и ожидаемых последствиях этого решения «Ъ-Кавказ» рассказал основатель и генеральный директор девелоперской компании Adevion Group Александр Маликов.
«Чтобы понять, зачем понадобился новый лимит по эскроу, достаточно посчитать стоимость обычной квартиры. По данным „Эксперт РА“, в третьем квартале 2026 года квадратный метр в новостройке стоил в среднем по России 226,5 тыс. рублей. Получается, прежней страховки в 10 млн рублей хватало примерно на 44 кв. метра. Если семья покупала 60 кв. м по средней цене и вносила на эскроу все 13,6 млн руб., то 3,6 млн оставались за пределами страхового покрытия. При лимите в 30 млн руб. вся сумма будет защищена.
Связывать эту поправку с ожиданием банковского кризиса смысла не вижу. Еще в начале 2024 года, по оценке Банка России, действующий лимит полностью покрывал лишь 79% счетов эскроу против 90% тремя годами ранее. За это время квартиры подорожали, а страховка осталась прежней.
Для застройщика риск выглядит иначе. Пока дом строится, на эскроу лежат деньги покупателей. Подрядчикам девелопер платит из проектного кредита. Если у банка отзовут лицензию, при действующем договоре долевого участия страховое возмещение перечислят на новый счет эскроу в другом банке. А у застройщика в этот момент возникнет вопрос — чем оплатить следующий этап работ, чтобы стройка не встала.
Эффект для рынка я бы оценивал по тому, сколько покупателей получат полную защиту своих денег. Для семьи, которая уже выбрала квартиру и может себе ее позволить, это еще один аргумент в пользу сделки.
Но если семье не хватает на первоначальный взнос или ежемесячный платеж съедает половину дохода, дополнительные 20 млн страхового покрытия ее положение не изменят. Поэтому заметного скачка продаж или цен от одной этой меры я не жду».