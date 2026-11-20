В Крыму неустойку в 26 млрд рублей за неснос сарая признали неисполнимой
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу 90-летнего жителя Симферополя, оспаривавшего апелляционное определение Верховного суда Республики Крым об отмене взыскания судебной неустойки с 82-летней совладелицы земельного участка с домовладением, сообщили в пресс-службе суда.
Конфликт возник из-за порядка пользования общим имуществом. Истец требовал снести самовольно возведенные ответчицей гараж, сарай, ограждения и другие металлические конструкции, препятствовавшие ему пользоваться общим участком. Киевский районный суд иск удовлетворил, однако женщина решение не исполнила. Тогда истец заявил о присуждении судебной неустойки с прогрессивной схемой начисления: 500 рублей за первый месяц с удвоением ежемесячно. Ответчица продолжала игнорировать требование о сносе, пока со ее счетов принудительно не взыскали около 2,9 млн рублей. К этому моменту истец самостоятельно снес самовольные постройки — к накопленный долг за просрочку при такой схеме превысил 26 млрд рублей.
Апелляционный суд отменил определение первой инстанции в части неустойки и постановил вернуть ответчице взысканные средства: решение о сносе к тому времени было исполнено, а фактически неисполнимая неустойка, указала инстанция, не отвечает принципам соразмерности и справедливости. Кассация признала это определение законным.
Суд пояснил, что неустойка должна стимулировать исполнение судебного акта и назначаться с учетом реальной возможности его исполнения должником, включая его возраст и социальный статус. Инструментом получения дополнительной имущественной выгоды она не является, а после фактического исполнения решения ее применение в данном деле утратило смысл.