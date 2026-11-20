Конфликт возник из-за порядка пользования общим имуществом. Истец требовал снести самовольно возведенные ответчицей гараж, сарай, ограждения и другие металлические конструкции, препятствовавшие ему пользоваться общим участком. Киевский районный суд иск удовлетворил, однако женщина решение не исполнила. Тогда истец заявил о присуждении судебной неустойки с прогрессивной схемой начисления: 500 рублей за первый месяц с удвоением ежемесячно. Ответчица продолжала игнорировать требование о сносе, пока со ее счетов принудительно не взыскали около 2,9 млн рублей. К этому моменту истец самостоятельно снес самовольные постройки — к накопленный долг за просрочку при такой схеме превысил 26 млрд рублей.